Caressa: “C’è un dato specifico sulle due sconfitte del Napoli”

Fabio Caressa sulla due sconfitte del Napoli in campionato

Fabio Caressa, telecronista e giornalista di Sky Sport ha commentato sul suo canale Youtube ufficiale le due sconfitte del Napoli contro Inter e Lazio.

Queste le sue parole:

“La mia opposizione a quello che diceva Buccia non era concettuale, io non dico che non serve il possesso palla, sarei un pazzo a dire una cosa del genere. È ovvio che le squadre più forti tengono la palla di più, ma questa è una cosa lapalissiana, il problema è che le statistiche si sono evolute nel corso del tempo”.

Quella statistica del semplice possesso di palla ormai gli statistici la considerano pochissimo. L’importante non è leggere il numero, ma dare un senso ai numeri. La nuova tendenza della statistica non è leggere i numeri da soli, ma associarli per dare delle risposte. Il Napoli ha perso le sue uniche partite, contro Inter e Lazio, nelle due gare in cui ha fatto registrare il dato più alto di possesso palla. Mi viene da ridere, ma è un dato”.

