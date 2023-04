Venerato: “Interesse del Real Madrid per Osimhen: può essere l’erde di Benzema”

Venerato, su Osimhen obiettivo di mercato a livello internazionale

Ciro Venerato esperto di mercato RAI è intervenuto A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, rilasciando alcune notizie su Osimhen divenuto obiettivo di mercato a livello internazionale. Di seguito le parole del giornalista:

Venerato:

“Il nigeriano avrebbe consentito alla squadra di respirare contro i rossoneri, la sua assenza ha pesato molto in tal senso. Il nove azzurro è prezioso sia in termini tattici, che tecnici, vista la sua capacità di incidere con giocate straordinarie, come visto contro il Sassuolo. Victor sta diventando oggetto di attenzione a livello internazionale, anche se molto dipenderà da quel che sarà il valzer delle panchine, cominciato con Tuchel, e probabilmente destinato a proseguire con Nagelsmann al Chelsea. Insieme a Leao, Osimhen è l’attaccante più richiesto. Oltre a Psg, Chelsea, United e Bayern, posso anticiparvi dell’interesse del Real Madrid. Gli anni passano per tutti, e l’età di Benzema impone delle riflessioni alla dirigenza dei Blancos. Perez ha individuato nel nigeriano un obiettivo, anche per rinnovare la rosa dei Merengues”.

