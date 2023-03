Problemi per Gasperini, può perdere due titolari per Napoli-Atalanta

Apprensione per Gasperini in vista di Napoli-Atalanta

Emergenza per Gasperini in vista di Napoli-Atalanta. Dopo il problema di Zappacosta a pochi minuti dalla gara contro l’Udiense ieri si è fermato anche Teun Koopmeiners. Per l’olandese si prospetta un problema muscolare e secondo quanto raccolto da Dazn dallo staff medico dei bergamaschi, si tratterebbe uno stiramento al bicipite femorale sinistro. Entrambi i giocatori possono saltare il Napoli.

Fonte foto: Flickr

