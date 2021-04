Napoli, superiorità e dominio: squadra mai così completa come adesso

Il Corriere della Sera elogia il Napoli definendola una squadra finalmente completa che riesce a dominare sul campo.

Con la vittoria di ieri contro la Sampdoria il Napoli si lascia alle spalle la sconfitta contro la Juventus. Attualmente la squadra di Gattuso dista soltanto due lunghezze dalla seconda posizione in classifica, dunque ha tutte le carte in regola per andare in Champions League.

La partita di ieri viene elogiata anche dal Corriere della Sera, che si complimenta per la prestazione degli azzurri.

“La vittoria contro la Sampdoria certifica che il Napoli in questo momento è una squadra in salute, mai così completa e decisa a sfruttare al meglio le ultime otto gare di campionato per tagliare il traguardo della qualificazione-Champions. Il riscatto dopo la sconfitta con la Juventus è stato immediato: un gol per tempo a Marassi, Fabian Ruiz e Osimhen, ma soprattutto superiorità tecnica e dominio del campo.”

