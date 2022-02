Napoli-Tameze, parla l’agente: “Piace anche ad altri grandi club”

L’agente di Adrien Tameze ha rilasciato delle dichiarazioni in merito all’interesse del Napoli per il giocatore.

Pascal Tameze, agente e fratello del centrocampista dell’Hellas Verona, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb. L’argomento riguardava proprio l’interesse per il giocatore da parte di grandi club, tra cui proprio il Napoli.

“Ad Adrien piace il campionato italiano e sogna di giocare in una squadra che ambisce alla vittoria di qualche trofeo. Non abbiamo ancora parlato della prossima stagione, vedremo poi se preferisce restare in Italia oppure trasferirsi altrove. Adesso è concentrato a finire la stagione con l’Hellas Verona.

Adrien ha suscitato l’interesse di grandi club, che lo hanno richiesto la scorsa estate ed anche a gennaio. Ancora oggi grandi club seguono le sue prestazioni. Vedremo cosa succederà a fine stagione.”

