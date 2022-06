Napoli, Tatarusanu potrebbe essere il vice Meret: un club su Ospina

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Ciprian Tatarusano potrebbe diventare il secondo portiere del Napoli.

La situazione portieri in casa Napoli è tutt’altro che chiusa. Non è stato ancora stabilito se Alex Meret e David Ospina faranno parte della rosa azzurra la prossima stagione.

Secondo la redazione di Sport Mediaset Alex Meret dovrebbe alla fine restare in azzurro; lo stesso non vale per David Ospina che avrebbe suscitato l’interesse dell’Al Nassar, club dell’Arabia Saudita. Sempre secondo Sport Mediaset il Napoli avrebbe individuato il sostituto e s tratterebbe di Ciprian Tatarusano.

Ecco quanto si legge:

Il Napoli ha scelto: Alex Meret è pronto a rinnovare il contratto fino al 2027 e la maglia da titolare sarà sua. David Ospina non ha accettato, il rinnovo a cifre inferiori . aveva chiesto un triennale a tre milioni netti a stagione – e per questo è svincolato. Nel futuro del colombiano c’è l’Arabia Saudita, con l’Al Nassar che ha già messo sul piatto un offerta importante. Per il ruolo di vice Meret tra i portieri in lista, oltre a Salvatore Sirigu, c’è Ciprian Tatarusanu, estremo difensore di proprietà del Milan.”

