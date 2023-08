Colpo Napoli, può arrivare la svolta in extremis in queste ore: l’obiettivo

Colpo Napoli, può arrivare la svolta in extremis per portare in azzurro Amrabat

Queste ultime ore di mercato per il Napoli sono decisive, i dirigenti azzurri sono a caccia di qualche occasione che potrebbe aprire uno scenario interessante, come l’eventuale trasferimento di Amrabat in azzurro.

Sofyan Amrabat centrocampista marocchino della Fiorentina è sul taccuino di diversi top club italiani ed esteri, tra cui Juventus, Napoli, Manchester United e Liverpool.

Queste ore finali di calciomercato potrebbero portare i Viola a cambiare le condizioni della cessione, anche se al momento come affermato da Daniele Miceli a Radio Kiss Kiss Napoli, il club viola non è intenzionato a cambiare le condizioni del trasferimento.

Ma nel caso in cui la Fiorentina dovesse decidere di aprire al prestito con eventuale diritto di riscatto al posto dell’obbligo, il Napoli potrebbe tentare l’affondo visto gli ottimi rapporti con i toscani. Inoltre la Fiorentina è interessata anche a Diego Demme, e quindi non è da escludere un’eventuale scambio di prestiti tra le due squadre.

