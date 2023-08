Napoli, Demme ai saluti: spunta l’idea del giocatore

Il Corriere dello Sport riporta le ultime sul centrocampista del Napoli Diego Demme, che sembra essere sempre più distante dal club.

Il centrocampista del Napoli Diego Demme dovrebbe a breve salutare il club partenopeo. Il giocatore infatti non rientra nel progetto della nuova stagione. Qualche tempo fa si era parlato di un interesse dell’Hertha Berlino nei suoi riguardi, tuttavia alla fine non c’è stato nulla di fatto. Adesso sembrerebbe che Diego Demme sia interessato alla Fiorentina, ma prima vorrebbe risolvere le sue questioni con il Napoli. Soltanto successivamente sarebbe intenzionato a firmare un accordo co il club viola.

Tutte queste novità sono state riportate dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport:

“Il centrocampista del Napoli “sorpreso” a seguire il club viola sui social. Situazione in divenire, nelle intenzioni ci sarebbe l’idea di risolvere con il Napoli e poi firmare un biennale a Firenze. La cosa ha tutti i connotati per diventare una battaglia.”