Napoli, tifosi infuriati sui social. La direzione di Valeri sotto accusa

Napoli, sui social i tifosi sono furiosi

Ai microfoni di Radio Goal, è intervenuto Walter De Maggio il quale ha riportato lo stato d’animo dei tifosi azzurri dopo la sconfitta contro il Milan. Ecco quanto dichiarato:

“I tifosi del Napoli sono davvero furiosi, non è piaciuta la direzione arbitrale di Valeri. Il primo giallo a Bakayoko è sembrato eccessivo, se non inesistente, e ha condizionato tutta la sua partita. Gli episodi di moviola comunque non devono essere un alibi, le partite vanno analizzate. La squasra ha deluso e ora dovrà reagire in Europa League e con la Roma”.

