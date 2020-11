Bogà, l’agente: “In Estate fu vicinissimo agli azzurri, Napoli grande club”

L’agente di Bogà svela un retroscena

Daniel Bogà, agente di Jeremie Bogà, è intervenuto in diretta ai microfoni Punto Nuovo Sport Show rilevando un interessante retroscena di mercato. Ecco quanto dichiarato:

“Napoli? Jeremie è stato davvero vicino al Napoli. Molto più di quanto lo sia stato all’Atalanta. Anche perché il Napoli, in estate, presentò un’offerta migliore rispetto a quanto fatto dall’Atalanta. Si è letto tanto negli ultimi mesi, ma questi sono stati i due club che c’hanno provato fino all’ultimo. Ed il Napoli ci è andato molto vicino. Se il Napoli tornerà alla carica, nella prossima estate? Questo dipenderà molto da Jeremie, se riuscirà a mantenere alti i propri standard e addirittura migliorarli. Il Napoli è un grande club, sarebbe un grande passo nella carriera di Jeremie, quindi è probabile che torneranno alla carica per un calciatore come lui. Ma ripeto, molto dipenderà anche dalle prestazioni di Jeremie, nel corso della stagione.”

