Napoli-Torino, pioggia di insufficienze per Petagna: “Stretto nella morsa dei centrali, diventa un centravanti qualunque”

I quotidiani non risparmiano Andrea Petagna, per lui i voti in pagella non sono i migliori

Il Napoli strappa un pareggio nel finale del match di eri contro il Torino, in pochi si sono salvati ieri e Andrea Petagna non è tra questi. I quotidiani nelle loro edizioni odierne infatti non si sono risparmiati, per l’attaccante piovono le insufficienze.

Questi i voti:

Gazzetta dello Sport voto 5: “Bremer lo sovrasta e lui diventa un centravanti qualunque”

Corriere dello Sport voto 4,5: “Stretto nella morsa dei centrali non gliene riesce una”.

Voto 5 anche per il Corriere della Sera.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Violazione del protocollo Covid: probabile sanzione per il Napoli

Infortuni Osimhen e Mertens: ecco i due quando rientreranno

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Conte avverte Renzi: “Si discute solo dell’interesse del Paese”