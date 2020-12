Salary Cap – Una misura economica democratica per la Serie A 

La Serie A vede nel Salary cap la soluzione alla crisi. Tra scettici e fiduciosi si cerca di spiegare la misura economica.

La Serie A cerca un sistema per equilibrare i conti. Per fronteggiare la crisi economica a seguito del Covid-19, la massima serie del calcio italiano è propensa ad adottare un nuovo sistema economico democratico per riequilibrare i salari delle squadre. L’allarme lanciato lo scorso ottobre da parte della FIGC attraverso una lettera indirizzata al governo, il quale aveva rifiutato di dare qualsiasi aiuto, era un chiaro segnale che la Serie A ha bisogno di un cambiamento. L’idea che prende più corpo è quella del Salary Cap e per comprendere al meglio a cosa si riferisce, analizziamo i diversi aspetti:

NBA

Un sistema americano. Il salary cap trova la sua origine nelle leghe professionistiche americane, in particolare quello utilizzato dalla lega di basket della NBA che rappresenta un’eccellenza e un modello vincente. Tale sistema è stato adottato definitivamente nella stagione 1984/1985 e permette di poter equilibrare il campionato, facendo sperare a qualsiasi tifoso la possibilità di vincere un anello NBA. Questo sistema consiste nel decretare qual è l’ammontare di denaro totale che ogni franchigia può pagare per gli stipendi dei propri giocatori. Il limite massimo varia a seconda della stagione e viene calcolato in base ai profitti della precedente. Il salary cap viene composto da diversi elementi:

Luxury tax che viene versata nelle casse del NBA, ogni qualvolta viene sfiorata la soglia del 21% e per quelle società che superano tale limite viene aggiunta un’ulteriore tassazione (che va da 1,50 dollari a 5 dollari per ogni dollaro sforato dalle società);

Il Salary floor è, invece, il minimo che ogni franchigia NBA deve spendere in stipendi per i suoi tesserati e questa permette di mantenere in equilibrio il sistema evitando di far spendere troppo poco.

Non si deve dimenticare che per l’NBA esiste un meccanismo a sorteggio per selezionare i migliori talenti che escono dall’università (il sistema universitario è ben collegato con il mondo del professionismo sportivo), che viene definito come draft.

Liga

Modello spagnolo come riferimento. Nel frattempo che in Italia si decida se sia il sistema migliore da adottare, in alcuni campionati è stato già introdotto il salary cap. Nel campionato spagnolo viene chiamato “Tope Salarial”, voluto dal presidente Javier Tebas per le sue elezioni, è entrato in vigore nel 2013 . Tale sistema ha rappresentato per i club spagnoli un aiuto con il fine di tenere i conti in ordine, dopo che il Fair Play Finanziario Uefa aveva colpito il Malaga. Le società di calcio iberiche devono presentare un prospetto del bilancio atteso per la stagione successiva compreso di tutte le voci di costi e ricavi. Dopo un calcolo riguardo il costo del personale, il valore che resta viene controllato dall’organo della Liga che pubblica una classifica dei 42 club (tra prima e seconda divisione) e verifica quanto può spendere una squadra senza intaccare il bilancio della stessa. Questo controllo istituisce il limite di costo della rosa sportiva che viene proposto e giustificato dal club, permettendo all’autorità della lega di convalidare il limite. Qualora una squadra oltrepassi questo limite, la lega spagnola ha la possibilità di bloccare eventuali acquisti. Lo scorso novembre è stato pubblicato il prospetto del “tope Salarial” e la squadra che è stata maggiormente colpita è stata il Barcellona che ha visto una riduzione del 43% del monte salari.

Serie A

Tra gli scettici e fiduciosi. Nella storia del calcio italiano è presente un tipo di sistema che si avvicina al salary cap. La Serie B aveva introdotto con la stagione 2013/14 il suo tetto salariale, diviso in una parte legata ai contratti individuali (fissato in 150mila euro lordi per la parte fissa e ulteriori 150mila per la parte mobile) dei giocatori e l’altra con il complessivo squadra (in base al rapporto con il fatturato). Nonostante tale esperienza, la Serie A è davanti ad un bivio tra fiducia o scetticismo verso il salary cap: tra gli scettici, il presidente dell’Assocalciatori Umberto Calcagno che durante un’intervista sul Corriere dello Sport ha definito tale sistema come inefficace in quanto “già testato per un decennio in Serie B e non ha riequilibrato i conti delle società”; tra i fiduciosi, invece, c’è l’Amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello indicandola come soluzione a seguito della situazione Covid.

Cosa fare?

Come sempre l’aria di incertezza in Italia, la fa da padrona e soprattutto quando si tratta di cambiamento. Rimane il fatto che un sistema di retribuzione salariale con cui si possa mettere in atto un moto di equilibrio per la situazione economica delle squadre italiane è necessaria, cercando di rimarginare i tantissimi fallimenti che hanno caratterizzato il calcio italiano (come Parma, Palermo e Bari). Tutto questo non è solo a seguito della crisi epidemiologica causata dal virus, ma dalla necessità di avere un campionato di calcio equilibrato in modo da poter accorciare la classifica e rendere più competitiva la Serie A.