Napoli-Torino, segui in diretta il match del Maradona

Napoli-Torino, live dal Maradona

67′ Doppio cambio Napoli: fuori Politano e Zilienski, dentro Raspadori e Traorè

65′ Pareggio del Torino. MIschia da sviluppo di calcio d’angolo, la palla arriva a Sanabria che in rovesciata batte Meret. Punteggio nuovamente in parità

62′ NAPOLI IN VANTAGGIO!!!! Grande azione degli azzurri, scambio tra Mario Rui e Kvara sulla sinistra. Il portoghese si libera per il cross sul primo palo, il georgiano si avventa sulla palla e batte Milinkovic. Azzurri avanti!!

51′ Buona iniziativa di Politano, che dalla destra si accentra per provare il tirno di sinistro. Milinkovic attento

45′ Inizia la ripresa

Secondo Tempo

48′ Triplice fischio di Orsato, il primo tempo tra Napoli e Torino termina sullo0-0

45′ Orsato concede 3 minuti di recupero

42′ Altra occasione per il Napoli. Ottimno sviluppo sulla destra, Politano crossa al centro trovando Kvara. Il georgiano in tuffo di testa costringe Milinkovic alla deviazione in angolo

29′ Occasione per il Torino. Zapata di destro ci prova dal limite dell’area, Meret con un ottimo intervento sventa in calcio d’angolo

24’Buona costruzione del Napoli sulla destra, Politano scarica per Anguissa che di prima crossa in area pescando Osimhen. L’attaccante azzurro si smarca bene ma impatta male di testa, palla sul fondo

20′ Il Napoli continua a creare apprensione alla difesa del Torino, ottima combinazione degli azzurri che liberano Zielinski sull’out di sinistra. Il polacco serve Osimhen in area, il pallone un po arretrato che non favorisce lo stop del nigeriano

15′ OCCASIONE NAPOLI!! Sbaglio in disimpegno del Torino, Politano recuperta palla serve Kvara che solo davanti a Milinkovic si lascia ipnotizzare e sciupa. Sarà angolo

9′ Ottimo spunto di Politano che parte in velocità a metà campo, una volta entrato in area cerca di servire Osimhen ma la difesa granata e attenta e sventa in angolo

1′ Inizia la gara!

Primo Tempo

Elio Di Napoli