Napoli, tosse e mal di gola per Gattuso dopo la gara contro l’Az

Napoli, Gattuso assente a Castel Volturno

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, ieri Gattuso era assente a Castle Volturno in quanto aveva alcuni sintomi influenzali. L’allenatore azzurro, aveva febbre e mal di gola tanto da far temere un suo contagio al Covid-19. Nel corso della mattinata di ieri, ha ricevuto la visita degli operatori sanitari i quali l’hanno sottoposto al tampone. Nel pomeriggio, arriva però la notizia della sua negatività al test. Se le sue condizioni miglioreranno, potrebbe essere presente già oggi al centro di Castel Volturno per dirigere la rifinitura in vista della gara di Benevento.

