Gattuso verso il rinnovo, contratto fino al 2023

Gattuso, rinnovo vicino

Come riportato dall’edizione odierna di Repubblica, l’accordo per il rinnovo del contratto di Gattuso è davvero vicino. I contatti tra l’allenatore azzurro e De Laurentiis sono ripartiti, ed entrambe le parti in causa hanno fatto un passo indietro. Il presidente del club azzurro, aembra aver ridotto le richieste su alcune penali che erano state inserite nel contratto. Anche Gattuso ha rinunciato ad alcune richieste, andando incontro alle richieste di De Laurentiis. Il nuovo contratto avrà un ritocco dell’ingaggio verso l’alto, con la scadenza che sarà fissata a Giugno 2023. La firma che sancisce l’accordo tra allenatore e società, dovrebbe arrivare entro la fine di quest’anno.

