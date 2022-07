Napoli, tre giocatori si contendono la fascia da capitano

Dopo l’addio di Lorenzo Insigne e la probabile cessione di Kalidou Koulibaly, sono tre i giocatori del Napoli a contendersi la fascia di capitano.

Il Corriere dello Sport si concentra su chi sarà il prossimo capitano del Napoli. Lorenzo Insigne ha lasciato il club lo scorso mese a causa di mancato rinnovo del suo contratto, per questo motivo tutto faceva pensare che il prescelto sarebbe stato il difensore Kalidou Koulibaly. Ad oggi però non sembra essere così in quanto pare che il giocatore sia il protagonista di una trattativa con il Chelsea. Di conseguenza, come riporta il quotidiano, sono tre i possibili candidati alla fascia.

“E la fascia a chi andrà? Piotr Zielinski, Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui, sono i candidati più credibili alla successione: si vedrà domani, in amichevole con l’Anaune. Ma questa è un’altra storia: Napoli e il Napoli devono prima metabolizzare la fine di un’epoca. E poi ripartire.”

