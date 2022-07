Prof. Trombetti: “ADL potrebbe cedere il Napoli, ci sono indizi chiari”

Il prof. Trombetti sulla possibile cessione del Napoli

Il prof. Guido Trombetti, intervenuto in una diretta della pagina Facebook La Musa Azzurra, ha parlato della possibile cessione del Napoli da parte di De Laurentiis. Ecco quanto dichiarato:

“Al momento ci sono indizi che mi fanno pensare che la società sia in vendita, ci sono fondi in giro che cercano nuovi investimenti e De Laurentiis sicuramente avrà avuto delle offerte. Tra l’altro c’è anche il problema legato alla multiproprietà con il Bari, quindi io non mi sorprenderei se tutta questa incertezza alla fine portasse alla fine alla cessione del club. Si dovrebbe fare un po’ di chiarezza intorno a quanto sta succedendo, ma nessuno parla e ci spiega cosa sta succedendo e cosa succederà in futuro. Il Napoli è carente dal punto di vista societario, è indispensabile una figura cuscinetto che faccia da cuscinetto tra club e squadra. Sarebbe molto importante per la crescita della società, anche perchè l’assenza di una persona che ricopra questo ruolo ha creato malumori che potevano essere evitati”.

