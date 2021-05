Napoli-Udinese, spunta un dato che favorisce gli azzurri: ecco quale

Alla vigilia di Napoli-Udinese spunta una statistica a favore della squadra partenopea.

Domani sera lo Stadio Maradona sarà il luogo in cui si disputerà la sfida tra il Napoli e l’Udinese. Gli azzurri devono continuare a portare a casa risultati utili per raggiungere l’obiettivo Champions League. L’impegno non deve mancare, tuttavia c’è un dato a favore degli azzurri: la squadra bianconera non riesce a vincere in trasferta contro i partenopei da ben dieci anni. L’ultima vittoria sul campo dei partenopei risale infatti al 17 aprile 2011, quando la gara terminò per 1-2 a favore dei friulani.

