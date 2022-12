Polonia eliminata dai Mondiali, Zielinski pronto a tornare a Napoli

La Polonia è stata eliminata dai Mondiali dalla Francia, dunque Piotr Zielinski si unirà presto ai suoi compagni di squadra azzurri.

Anche Piotr Zielinski h detto addio al Mondiale con la sua Polonia: la squadra è stata infatti eliminata dalla Francia che è volata dunque ai quarti di finale. Il centrocampista del Napoli si prepara dunque ad ritrovare nuovamente i compagni del club partenopeo.

La Gazzetta dello Sport si sofferma proprio sulla gara andata in scena nella giornata di oggi:

“La Polonia si difende ma andrà a dormire pensando a quello che è successo alle 18.38 nell’area francese. Bereszynski va via a destra e in qualche modo il suo cross passa. Zielinski ha la porta aperta e, onestamente, un polacco non può chiedere di più: il suo miglior centrocampista, solo con Lloris, nella situazione tecnica preferita. Zielinski però calcia dritto sul portiere e, due rimpalli dopo, Varane salva sulla linea un tiro di Kaminski. Occasione taglia XL. Passata quella, è solo difesa, con un palo di Milik – entrato nel secondo tempo – al 90′ a gioco fermo. E, con questo Mbappé, non può bastare.”

