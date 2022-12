Ronaldo ha chiesto circa 20 milioni alla Juventus: la situazione

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l’attaccante Cristiano Ronaldo avrebbe fatto una richiesta alla Juventus.

L’ex attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo avrebbe fatto una specifica richiesta al club bianconero. Quest’ultima sarebbe di carattere economico ed ammonterebbe a circa 20 milioni di euro.

Ne parla la Gazzetta dello Sport:

“Negli ultimi giorni del calciomercato estivo del 2021 Ronaldo lascia il club bianconero per il Manchester United. A quel punto, il portoghese avrebbe dovuto ricevere, a scadenze prefissate, le mensilità accantonate in passato. Cosa che è successa solo in parte e non per i 19,9 milioni che mancherebbero ancora oggi. Motivo per il quale Ronaldo ora vuole avere sotto gli occhi gli atti del procedimento. Anche perché in essi sono contenute delle incongruenze. Come quella che riguarda la deposizione di Maurizio Arrivabene, a.d. della Juve, che agli inquirenti ha riferito: “Per quanto a mia conoscenza, non abbiamo arretrati con Ronaldo”. Una versione che non convincerà di sicuro Cristiano, assolutamente determinato ad avere i soldi.”

