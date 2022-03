Napoli-Udinese, Tuanzebe potrebbe tornare a disposizione

Axel Tuanzebe potrebbe tornare a disposizione di Spalletti per la sfida tra Napoli ed Udinese.

Per la prossima sfida di campionato il Napoli sarà impegnato in casa contro l’Udinese. I ragazzi di Luciano Spalletti si stanno già preparando per la suddetta sfida, tuttavia Luciano Spalletti non potrà contare su alcuni membri della quadra: ad esempio Alex Meret ed Andrea Petagna.

Fortunatamente anche le notizie positive non mancano: sembra infatti che potrebbe tornare disponibile Axel Tuanzebe. Il difensore potrebbe infatti essere in panchina per la suddetta gara.

Ecco quanto riportato dal quotidiano Repubblica:

“Spalletti non potrà contare su Meret dopo la frattura delle vertebre lombari, ma potrebbe recuperare per la panchina Axel Tuanzebe: il difensore inglese si sta allenando in gruppo dopo i problemi alla schiena e il suo obiettivo è guadagnare la convocazione contro l’Udinese.”

