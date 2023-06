Napoli, Veiga il primo colpo per Garcia. Affare da 40 milioni

Napoli, Veiga può essere il primo acquisto dell’aera Garcia

Il Napoli dopo aver annunciato Rudi Garcia come nuovo allenatore, inizia a muovere i primi passi per il rafforzamento della rosa azzurra. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il primo rinforzo per la nuova stagione corrisponde al nome di Gabri Veiga. Il centrocampista del Celta Vigo, ex squadra di Lobotka, è stato una delle rivelazioni in questa stagione della Liga, dove ha totalizzato 40 presenze ed 11 gol. Il Napoli attraverso il proprio scouting, l’ha osservato per tutta la stagione con riscontri positivi. Il club azzurro avrebbe anche un accordo di massima con l’entourage del calciatore, ma la prima offerta da 30 milioni recapitata al Celta Vigo è stata rifiutata. Il club spagnolo, per liberare Veiga, chiede che sia versato l’intero importo della clausola rescissoria che si aggira sui 40 milioni.

Fonte immagine in evidenza: Gabri Veiga

