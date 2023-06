Rinnovo Meret, il suo agente chiede incontro con De Laurentiis

Secondo il quotidiano Il Mattino il rinnovo del portiere Alex Meret con il Napoli sembrerebbe sempre più vicino.

Alex Meret sarebbe prossimo al rinnovo con il Napoli. A riportare la notizia è stata l’edizione odierna de Il Mattino, che ha affermato che Federico Pastorello, gente dell’estremo difensore friulano, avrebbe chiesto un incontro con il Presidente Aurelio De Laurentiis. Il tema centrale del discorso sarebbe proprio il prolungamento dell’accordo che lega Alex Meret al Napoli, dunque sembrerebbe che da entrambi i lati ci sia la volontà di continuare insieme tale percorso.

Ecco in seguito le parole del quotidiano campano in merito alla questione:

“Sono attese tante manovre in queste prossime settimane, anche quelle interne come il rinnovo di Meret. Il portiere azzurro è intenzionato a restare e per questo il suo agente Pastorello ha chiesto un incontro a De Laurentiis.”

