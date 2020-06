Napoli, Younes scalpita per partire da titolare: le ultime

Con Gattuso c’è spazio per tutti, con la Spal potrebbe toccare ad Amin Younes, l’allenatore lo ha fatto capire e il tedesco è già pronto. Sui social l’ex Ajax ha scritto: “Non vedo l’ora della prossima partita! Sono pronto!”. Younes ha avuto fino a questo momento pochissimo spazio e vuole dimostrare il suo valore quando ne avrà l’opportunità.

Un segno? Non possiamo saperlo. Contro l’Inter in Coppa Italia il tedesco è entrato in campo pimpante e deciso a fare un minimo di differenza. L’ha fatto in maniera egregia, superando l’uomo un paio di volte e riuscendo a gestire bene il possesso del pallone nei minuti finali. Staremo a vedere se a questo punto con la Spal potrebbe partire titolare.

