Corriere del Mezzogiorno – Natan, intenso percorso di inserimento durante la pausa: Garcia ci crede.

L’edizione odierna del quotidiano, ha parlato delle condizioni di Natan. La sosta legata alle Nazionali, potrebbe essere per lui un’ottima chance per accelerare il percorso d’inserimento. Inoltre, giovedì si disputerà un’amichevole con la Primavera. Maurizio Micheli, coordinatore del reparto scouting, ha scelto Natan come sostituto di Kim, proprio per le sue caratteristiche, le quali nel gioco di Garcia sono perfette. Linea difensiva alta, con i piedi sul centrocampo, necessità di ricercare l’anticipo nei tempi giusti ed esplosività nel coprire la profondità.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Sergio Ramos ha firmato con il Siviglia

Hamsik: “Avrei voluto vincere lo Scudetto con la mia città!”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Milan, cori anti-Juve scatenano ira social: aperta indagine sui giocatori