Sportmediaset – Gassova nel mirino de Napoli: valutazione rientra nei parametri di ADL

Carlo Landoni ha svelato l’interesse del Napoli per Wesley Gassova. Il talento brasiliano del Corinthias, è un attaccante esterno classe 2005, con ottime doti fisiche. In questa stagione ha collezionato 4 gol tra Brasilerao, Copa Sudamericana e Copa do Brasil.

“Il club del Presidente De Laurentiis ha inviato negli ultimi tempi emissari per visionarlo più da vicino, per testarne le qualità, per conoscere il calciatore e la sua famiglia. Wesley piace, relazioni tecniche positive. La valutazione di Wesley rientra nei parametri finanziari del Napoli, anche se nel contratto che lega il brasiliano al Corinthians sino al 2027 sembrerebbe ci sia una clausola per l’Europa di 10 milioni. Wesley piace in Inghilterra e al Porto, ma anche il Napoli studia il colpo”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

