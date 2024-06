Kvara: “Ho avuto la maglia di Ronaldo e siamo passati al turno successivo, è il giorno più bello della nostra vita”

Le parole di Kvaratskhelia, dopo la vittoria con la sua Georgia contro il Portogallo.

Khvicha Kvaratskhelia, dopo la vittoria contro il Portogallo, è intervenuto in diretta, dopo essere stato premiato come miglior giocatore della partita: “Non è stato merito del singolo ma della squadra. Abbiamo dimostrato a tutti che possiamo davvero giocare questa competizione. Partiamo sempre per vincere e siamo sempre concentrati sulla prossima partita. Siamo molto contenti oggi, da domani inizieremo a pensare agli ottavi”.

“Ho avuto la maglia di Ronaldo e siamo passati al turno successivo: questo è il giorno più bello della nostra vita. Abbiamo fatto la storia, nessuno ci avrebbe creduto, nessuno pensava che avremmo battuto il Portogallo, ma siamo una squadra forte. Se c’è anche solo l’1% di possibilità…”.

“Lo Scudetto è stato un momento memorabile per me ma sono più felice oggi perché quando giochi per il tuo Paese sei orgoglioso. Questo è il giorno più felice della mia vita; ho realizzato un altro sogno. È difficile esprimere a parole le mie emozioni, sono così felice”.

