Rai Sport – Kvara: “Conte ha detto che resto? Non lo so, lo rispetto ma non ho ancora deciso”

Khvicha Kvaratskhelia, al termine del match della Georgia contro il Portogallo, è intervenuto per commentare il match: “È stata dura, era il nostro sogno. Tutti i giocatori sono stati straordinari. Abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con tutti.

Maglietta di Ronaldo? “Sì l’ho avuta, il giorno più bello della mia vita”.

Conte ha detto che resto? “Non lo so ancora, lo rispetto perché è uno dei migliori allenatori al mondo ma voglio prendermi ancora un po’ di tempo per decidere. Io rispetto Napoli, amo Napoli ma ancora non so dare una risposta certa sul mio futuro”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

