Nations League: Italia umiliata, contro la Germania termina 5-2

La nazionale subisce una delle peggiori sconfitte della gestione Mancini

Disastro Italia, gli azzurri vengono demoliti in Nations League dalla Germania che non gli lascia scampo. Il risultato finale è 5-2 per i tedeschi che dominano la gara dall’inizio alla fine. In gol vanno: Kimmich, Gundogan su rigore, Timo Werner e Thomas Muller che mette a segno addirittura una doppietta. Per gli azzurri arrivano invece le due reti della bandiera di Gnonto e Bastoni.

