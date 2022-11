Tuttosport – Juve, affondo per Milinković: trattativa riaperta con il giocatore.

Secondo le indiscrezioni del quotidiano, la trattativa tra Milinković-Savić e la Juventus non si è mai chiusa definitivamente. Difatti, dopo la pausa estiva, in vista dell’inizio del campionato, ora i bianconeri e l’agente del giocatore sono tornati in trattativa, con la speranza di poter aprire un dialogo anche con la Lazio.

Fonte foto: Instagram @sergej__21.

