Cronache di Napoli – Caso Sirigu, troppi infortuni: nel mirino c’è Cragno.

Il Napoli è sulla buona strada, e i propositi per il nuovo anno sono molteplici. Nel mirino del patron ora ci sono altri due rinnovi da operare: quelli di Zelinski e di Lozano, in scadenza nel 2024. Inoltre, una tegola che il club si sta trovando ad affrontare, sono i continui infortuni di Sirigu, che costringono la società a guardare altrove, e nel mirino del ds Giuntoli c’è Alessio Cragno del Monza. La novità invece è che sono stati avviati i contatti per bloccare la giovane promessa dell’Udinese Samardžic.

Fonte foto: Instagram @alecragno28.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Demme: il Napoli dice no alla cessione a gennaio

Juve: Allegri spera nel recupero di Pogba per il match contro il Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Saman: Ris a Novellara, trovati dei resti umani