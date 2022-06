Nations League, la Nazionale della Bulgaria coinvolta in un brutto incidente

La Nazionale della Bulgaria è rimasta coinvolta in un brutto incidente in Georgia.

È una notizia di poco fa quella che riguarda uno spaventoso incidente in cui è stata coinvolta la Nazionale Bulgara. Secondo quanto si legge l’autista del bus in cui viaggiava l’intera squadra avrebbe perso il controllo del veicolo e si sarebbe schiantato a Tbilisi. La Nazionale si trova infatti in Georgia, in quanto dovrà disputare la sfida di Nation League contro la Nazionale padrona di casa. Fortunatamente tutti i giocatori e membri dello staff starebbero bene, l’unico ad essere stato portato in ospedale risulta essere Todor Nedelev in seguito ad una lesione cerebrale. Il giocatore è stato dunque operato ed al momento sarebbe sotto osservazione.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Kvaratskhelia: il giocatore è atteso a Dimaro Folgarida

Politano, parla l’agente: “Non c’è più il rapporto di fiducia con l’allenatore”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici