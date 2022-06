Napoli-Kvaratskhelia: il giocatore è atteso a Dimaro Folgarida

Secondo il quotidiano Repubblica Khvicha Kvaratskhelia sarebbe atteso dal Napoli al ritiro di Dimaro Folgarida

Khvicha Kvaratskhelia è uno dei principali giocatori che ha suscitato l’interesse del Napoli. L’edizione odierna di Repubblica ha riportato che il giocatore della Georgia sarebbe atteso a Dimaro Folgiarida. Si tratta del luogo in cui avverrà il primo ritiro estivo del Napoli; la data in questione sarebbe il 9 luglio, ovvero il primo giorno del ritiro.

“Visite mediche e firma ci sono già state, in realtà. Ma il giovane attaccante georgiano è ancora in piena attività su due fronti: con la maglia della Dinamo Batumi in campionato e con quella della sua Nazionale in Nations League. Per questo occorre ancor un po’ di pazienza e l’appuntamento con i tifosi è rimandato al 9 luglio: primo giorno di ritiro estivo a Dimaro. Il Napoli sapeva di dover sostituire Insigne già da gennaio e per questo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si è potuto muovere in grande anticipo, pescando in Georgia un giocatore ancora poco conosciuto, ma dalle grandi potenzialità.”

