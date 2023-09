Ndombélé, l’ex Napoli sta per firmare con il Galatasaray

Ndombélé al Galatasaray: operazione in via di definizione

L’ex calciatore del Napoli, Tanguy Ndombélé, sta per accasarsi in Turchia e, precisamente, al Galatasaray. La società campione di Turchia ha annunciato che “sono iniziate le trattative ufficiali con il calciatore e il suo club, il Tottenham Hotspur, in merito al trasferimento temporaneo del calciatore professionista”.

Il calciatore francese è arrivato poco fa a Istanbul per definire la trattativa: la formula dell’operazione sarà quella del prestito fino al termine della stagione.

