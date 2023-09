La moglie di Sensi sbotta: “Milano pericolosa, è diventata una città indegna”

La moglie di Sensi critica fortemente Milano

La moglie di Stefano Sensi Giulia Amodio, ha parlato dell’allarme sicurezza della città di Milano criticando duramente la metropoli lombarda. Attraverso il suo account ufficiale Instagram, l’influencer si è detta molto preoccupata pensano addirittura di lasciare la città. Ecco il post apparso sul famoso social:

“Milano è una città completa nella quale non ti senti mai solo. Io me ne sono innamorata ed è per me forse la città più bella in cui poter vivere. o odio la solitudine, il non saper cosa fare, non so annoiarmi e la cosa bella è che ovunque vivi ti basta scendere in strada per avere bar, ristoranti, parchi, negozi… c’è tutto! Ad oggi però avrei davvero paura di crescere i miei figli qui. È diventata una città indegna dalla quale a volte sento di dover scappare. Non è per niente sicura e quando hai dei figli piccoli sono cose con le quali devi fare i conti”.

