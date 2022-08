Ndombele pronto per il Napoli, accordo vicino con il Tottenham

Ndombele è pronto per il Napoli

Tanguy Ndombele è sempre più vicino al trasferimento al Napoli, il centrocampista francese è in attesa dell’ok del Tottenham per poter vestite l’azzurro. Secondo a quanto riportato da Repubblica, l’accordo tra i due club è in dirittura d’arrivo e la prossima settimana può essere quella giusta per chiudere l’accordo. Ecco quanto riporta il quotidiano:

Il francese ha aperto alla possibilità di approdare in Serie A, con il Tottenham che pagherà il 70% dello stipendio del calciatore, che in Premier prende 8 milioni di euro a stagione.

Le due società stanno parlando per trovare l’intesa economica: il Napoli ha offerto un prestito oneroso – 3 milioni di euro – con diritto di riscatto fissato a 16 milioni. Nuovi contatti tra le parti andranno in scena ad inizio settimana, con l’ex Lione che aspetta il via libera per arrivare in Italia”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli e Raspadori sempre più vicini, si continua a trattare con il Sassuolo

Probabile formazione Verona-Napoli: le ultime novità

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Bimba 1 anno e 8 mesi muore travolta da auto in retromarcia