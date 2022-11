Nel taccuino del Napoli: il classe 2002 dell’Hellas Verona Josh Doig

Il taccuino del Napoli è pieno di nomi di giovani calciatori che si stanno mettendo in mostra in tutta Europa e in questo caso anche nel nostro campionato. Tra i nomi, spunta il calciatore dell’Hellas Verona, Josh Doig. Potrebbe prospettarsi un filo diretto Verona-Napoli dopo il colpo Simeone.

L’Hellas Verona ha chiuso questa prima parte di stagione ultima in classifica con appena 5 punti. Nonostante la crisi della squadra scaligera, una delle note positive del team allenato da Salvatore Bocchetti è sicuramente Josh Doig, terzino sinistro classe 2002 che ha già messo a referto 2 gol e 2 assist nella sua prima apparizione in un campionato più competitivo di quello scozzese.

Grazie alle sue buone prestazioni diverse big hanno iniziato a mettere gli occhi su di lui. Secondo quanto riporta Il Mattino c’è anche il Napoli sulle tracce del terzino scozzese.

Insomma il Napoli ancora una volta sta dimostrando di avere un progetto di scouting fuori dal comune e Josh Doig è l’ennesima dimostrazione della lungimiranza del club partenopeo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIc

VIDEO – Victor Osimhen vince il Globe Soccer Awards: giovane emergente dell’anno

UEFA EURO 2032, si candida l’Italia: undici città coinvolte, c’è Napoli. Ecco quando l’assegnazione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici