Neres, Ngonge e due rientri importanti dal 1′

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle scelte di Conte, per quanto riguarda la gara di domani fra Napoli e Lecce. Il tecnico potrebbe optare per un turnover, in vista delle sfide con Milan, Atalanta e Inter. Il tour de force che impegnerà gli azzurri per 13 giorni, da martedì 10 novembre fino alla nuova sosta. Non ci saranno molti cambiamenti, ma Neres e Ngonge scalpitano per una maglia da titolare. Politano e Kvaratskhelia verso la panchina, poi ci sarà il rientro di Meret e anche il ritorno di Olivera a sinistra, al posto di Spinazzola. Ancora out Lobotka, sostituito già a Empoli con Gilmour. In questo momento lo slovacco rimane in dubbio anche per la sfida di Milano.

