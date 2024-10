Corriere dello Sport – L’ag. di Kvara assisterà a Napoli-Lecce: non è detto che incontrerà il club

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle vicende che girano attorno al nome di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è stato menzionato da Antonio Conte in conferenza stampa, dove si è affrontato anche il discorso legato al possibile rinnovo. Un argomento centrale, che sta occupando molto spazio nelle ultime settimane.

L’agente di Kvaratskhelia è atteso al Maradona domani, per assistere alla sfida tra Napoli e Lecce. Questo, però, non determina in alcun modo che incontrerà il club, per discutere del suo assistito. Tuttavia, un passo per riavvicinarsi potrebbe essere praticato meglio dal vivo che da distanza.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

