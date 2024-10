Tuttomercatoweb.com – Caravello: “Napoli favorita per lo scudetto, finché l’Inter avrà il pensiero della Champions”

L’operatore di mercato, Danilo Caravello, è intervenuto in diretta: “Credo che quest’anno, conoscendo il modus operandi di Antonio Conte e il non avere impegni infrasettimanali, il Napoli sia favorito per lo Scudetto finché l’Inter avrà il pensiero della Champions League”.

Gennaio si avvicina. Cosa si aspetta dal mercato delle big?

“Tanto dipenderà dal mese di novembre. Bisognerà capire eventuali infortuni che anche quest’anno si stanno rivelando numerosi. E se le squadre saranno in corsa per il massimo non si faranno trovare impreparati”.

