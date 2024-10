Corriere dello Sport – Lobotka in dubbio anche per la sfida contro il Milan

L’edizione odierna del quotidiano, ha provato ad anticipare alcune mosse di Conte, in vista della sfida contro il Lecce. Meret è pronto a riprendersi il posto da titolare fra i pali, dopo l’infortunio muscolare, che si è procurato nel primo tempo di Juventus-Napoli. Anche Olivera rientrerà al posto di Spinazzola a sinistra, dopo essere ritornato affaticato dagli impegni in nazionale. L’unico assente per infortunio sarà Lobotka, che rimane in dubbio anche per la sfida contro il Milan. Di sicuro domani al suo posto agirà ancora una volta Gilmour in mediana accanto ad Anguissa.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mora: “Spinazzola? Soffre il cambio modulo! Olivera ha più possibilità di essere titolare”

Bucchi: “Espressione di gioco da migliorare? Il Napoli deve ripartire dopo una stagione disastrosa”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”