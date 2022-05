La Gazzetta dello Sport – Nessun passo avanti per Ospina: rinnovo lontano, ma Spalletti insiste.

“Spalletti vorrebbe Ospina ancora nella sua squadra, per poter sviluppare il gioco dal basso”. Queste le parole del quotidiano in merito alla permanenza del portiere a Napoli. La prossima settimana potrebbe esserci un incontro per discutere del rinnovo, ma De Laurentiis ha le idee molto chiare e potrebbe cedere anche Meret.

