Ngonge lascia Verona, la conferma arriva da Baroni

Il tecnico dell’Hellas Verona Marco Baroni ha confermato l’addio di Cyril Ngonge al club gialloblù.

Cyril Ngonge non sarebbe più un giocatore dell’Hellas Verona. Il giocatore è uno degli obiettivi di mercato del Napoli ed il suo addio sembrerebbe un ulteriore conferma del suo arrivo in azzurro.

A confermarlo è stato proprio Marco Baroni, tecnico della Società gialloblù che è intervenuto in conferenza stampa in occasione della sfida contro la Roma.

Di seguito le sue parole:

“È una perdita molto importante. Ero a conoscenza del fatto che era un giocatore molto attenzionato e sapevo anche che la società avrebbe fatto di tutto per non farlo andar via a meno che non si fossero presentate delle condizioni particolari che alla fine si sono verificate. Comunque andiamo avanti, ci sono tutti i presupposti per far bene e continuare a lottare.”

