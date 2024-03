Francesco Calzona, allenatore del Napoli, non terrà più le conferenze stampa alla vigilia dei match. La notizia è stata riportata dall’edizione odierna del quotidiano Repubblica, che ha spiegato anche la ragione in merito a tale decisione.

Di seguito quanto si legge:

“Poi è arrivato dall’alto anche lo stop fino al termine della stagione alle conferenze nel pre-partita di Francesco Calzona, nonostante la grande lucidità dimostrata dal nuovo tecnico pure con il microfono in mano, nella presentazione e nella analisi delle prime tre gare della sua gestione. La voce del padrone non deve essere in alcun modo offuscata. Alla vigilia l’allenatore e la squadra devono essere concentrati solo sulla gara da giocare.”

