Niente da fare per Lozano al West-Ham, il Napoli non vuole cederlo

Spente sul nascere le voci di un addio del messicano

Hirving Lozano non andrà al West Ham. Nella giornata di oggi era circolata un’indiscrezione secondo la quale “el Chucky” sarebbe stato oggetto dell’interesse del club di Premier League. Tuttavia, come riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli non ha alcuna intenzione di cedere il messicano e quindi muore sul nascere qualsiasi discorso.

