Nota ufficiale Lega Serie A: “Sostegno ai club che vorranno trattenere i giocatori convocati per le nazionali nei paesi in lista rossa”

Nota ufficiale della Lega Serie A

La Lega Serie A si schiera a sostegno dei club, quindi contro la Fifa per la finestra degli impegni con le nazionali di settembre che potrebbero provocare dei periodi di quarantena per alcuni calciatori. Di seguito la nota ufficiale.

“La Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che, in occasione della finestra FIFA di settembre 2021, sosterrà in ogni sede la decisione dei propri Club di non rilasciare i calciatori convocati dalle rappresentative nazionali per giocare in paesi al cui rientro in Italia sia previsto l’isolamento fiduciario in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia di virus Sars – Cov – 2. Diversamente la decisione della FIFA di non estendere le eccezioni alle convocazioni per i paesi dove sussista un obbligo di quarantena al rientro (circolare 1749 FIFA) e le diverse limitazioni connesse alla diffusione della pandemia creerebbero disparità competitive per le squadre che consentissero ai propri tesserati di viaggiare in tali paesi”.

