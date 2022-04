Noussair Mazraoui, difensore dell’Ajax accostato al Napoli, firmerà con il Bayern Monaco

Noussari Mazraoui accostato al Napoli, firmerà con il Bayern Monaco, terzino destro classe 1997 di origini marocchine a parametro zero. Il club ha praticamente chiuso due colpi, perché c’è anche un altro calciatore sempre dell’Ajax pronto a firmare si tratta di Ryan Gravenberch, centrocampista in scadenza 2023, dopo una trattativa ormai ai dettagli. Lo annuncia il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà.

Mazraoui-Bayern, i dettagli

“Per Mazraoui, seguito a lungo dal Barcellona, c’è l’accordo totale: 4 milioni a stagione più bonus per un impegno pluriennale. Gravenberch era stato seguito a lungo dalla Juve, ma poi il Bayern è sceso in campo in modo deciso, raggiungendo un’intesa per un quinquennale da 4,3 milioni a stagione più bonus. E con l’Ajax siamo davvero a un passo: il Bayern ha alzato la proposta da 25 a 28 milioni, si sta ragionando sui bonus ma non sono previsti intoppi, ultimi dettagli prima delle firme”

