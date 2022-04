Fiorentina, buone notizie per Italiano: recuperato un big in vista del Napoli

Fiorentina, buone notizie per Italiano: Ikonè pronto a giocare contro il Napoli

Fiorentina, arrivano buone notizie per Vincenzo Italiano, che recupera ufficialmente Jonathan Ikonè: l’ex Lille aveva saltato l’Empoli per un problemino fisico e si prepara a tornare in campo per la sfida del Maradona, match, in programma domenica alle 15, e che sarà fondamentale in vista della corsa scudetto. Probabile, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, che l’esterno francese parta dal 1′ al posto di Riccardo Saponara.

