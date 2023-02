NUMERI PRIMI – Napoli-Cremonese: statistiche, precedenti e cenni storici

Napoli-Cremonese – Precedenti, curiosità e statistiche sulla sfida valida per la ventiduesima giornata di campionato.

Il Napoli e la Cremonese si sfideranno domenica 12 febbraio. La sfida avrà luogo allo Stadio Diego Armando Maradona ed il fischio d’inizio avverrà alle ore 20:45. Gli azzurri proveranno a portare altri preziosi tre punti a casa per mantenere la netta distanza nella classifica di Serie A, per la precisione la squadra di Luciano Spalletti è adesso a +13 dal secondo posto. La Cremonese è ultima in classifica con soli 8 punti, in quanto la squadra capitanata da Davide Ballardini non ha mai trovato la vittoria dall’inizio della stagione.

I precedenti tra Cremonese e Napoli

Napoli e Cremonese si sono sfidate in tutto quindici volte per quanto riguarda il campionato. Gli azzurri hanno fino ad ora portato a casa sette vittorie, sei pareggi e due sconfitte. L’ultima gara risale alla stagione di campionato 1995/1996, quando il punteggio finale fu di 0-0. L’ultima vittoria del Napoli invece risale alla stagione precedente alla suddetta: in quel caso il punteggio finale fu di 1-0 grazie alla rete di Rincon. Diverso il discorso della Coppa Italia, dove i partenopei sono stati eliminati lo scorso gennaio proprio per mano del club grigiorosso. Dopo aver concluso i tempi regolamentari con il punteggio di 2-2 la squadra di Davide Ballardini ha eliminato i partenopei ai calci di rigore.

Statistiche

Secondo quanto riportato da Opta il Napoli non sarebbe mai riuscito battere la Cremonese per due volte di seguito. Altro dato interessante: nelle sette gare fino ad ora disputate in casa del Napoli il club lombardo ha segnato in tutto solo una rete. Quest’ultima risale al 1994, in tale occasione la meglio la ebbero comunque gli azzurri che vinsero per 2-1.

Curiosità e cenni storici

Come già accennato in precedenza, la Cremonese non ha ancora trovato la vittoria in questa stagione di campionato. Fino ad ora soltanto in quattro occasioni un club non è riuscito a vincere nelle prime 22 giornate. Il Napoli è inoltre la squadra che ha segnato più reti su palla inattiva, per la precisione 15. Dall’altra parte c’è la Cremonese che al contrario è il club che h incassato più gol da fermi.

Arbitro

L’arbitro chiamato a dirigere il match è Luca Massimi della sezione di Termoli. Sono due gli incontri tra quest’ultimo ed il Napoli. Il primo risale al 22/12/2021, quando il club perse contro lo Spezia per 1-0. Quello più recente è avvenuto lo scorso 10 ottobre, quando il Napoli vinse contro il Torino per 3-1.

Maria Marinelli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Victor Osimhen miglior giocatore del mese di gennaio

Napoli-Cremonese: la probabile formazione di Spalletti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Si fingono poliziotti, fermano auto e mettono a segno rapina