NUMERI PRIMI – Napoli-Milan: statistiche, precedenti e cenni storici

Napoli-Milan – Precedenti, curiosità e statistiche sulla sfida valida per la ventottesima giornata di campionato.

Napoli e Milan si sfideranno domenica 2 aprile allo Stadio Diego Armando Maradona. Sarà la prima delle tre sfide tra le due compagni, che saranno avversarie anche in occasione dei quarti di finale di Champions League. Il Napoli viene dalla netta vittoria contro il Torino: gli uomini di Luciano Spalletti hanno infatti battuto la squadra di Ivan Juric per 0-4. Diversa la situazione del Milan di Stefano Pioli, che non trova la vittoria in campionato da diverse settimane. L’ultima occasione in cui i rossoneri hanno portato a casa i tre punti risale al 26 febbraio, quando hanno battuto l’Atalanta per 2-0. Il club rossonero si trova comunque in quarta posizione con 48 punti ed una vittoria significherebbe sorpassare l’Inter che attualmente è a quota 50. Il Napoli continua invece a dominare la classifica con 71 punti, ben +19 sulla seconda.

I precedenti tra Napoli e Milan

Napoli e Milan si sono sfidate in tutto 170 volte. I rossoneri sono coloro che hanno portato a casa più vittorie: ben 67. Il Napoli ha invece conquistato i tre punti in 51 occasioni mentre i pareggi sono 52. La situazione è però diversa se consideriamo esclusivamente le gare disputate in casa azzurra. Nel proprio stadio il Napoli ha vinto in 32 occasioni contro le 29 del Milan. I pareggi sono in tutto 23. La prima sfida tra le due squadre è avvenuta nel lontano 1927 ed in tale occasione fu il Milan ad vere la meglio vincendo 2-1. La prima vittoria del Napoli avvenne però nel match successivo.

Statistiche

Il Napoli non vince contro il Milan in casa propria dal 25 agosto 2018. Durante tale match la squadra azzurro vinse per 3-2 grazie alle reti di Dries Mertens e Piotr Zielinski, che siglò una doppietta. Inutile furono le reti di Giacomo Bonventura e Davide Calabria. L’ultima gara disputata allo Stadio di Fuorigrotta risale al 6 marzo 2022, quando i rossoneri vinsero per 0-1 grazie al decisivo gol di Oliver Giroud.

Arbitro

L’arbitro chiamato dirigere il match è Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Tra quest’ultimo ed il Napoli ci sono stati due incontri abbastanza recenti; in entrambe le circostanze gli azzurri hanno sfidato il Sassuolo ed hanno portato a casa una pesante vittoria. Il 30 aprile 2022 gli azzurri batterono i neroverdi per 6-1, mentre il 29 ottobre dello stesso anno il risultato finale fu 4-0. Il Milan ha invece incontrato il direttore di gara tre volte e sotto il suo fischietto ha portato a casa una vittoria, un pareggio ed una sconfitta.

